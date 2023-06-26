Putin halka seslendi: Wagner güçlerinin çoğu vatansever kişiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Wagner İsyanı'nın bitmesi sonrası ilk açıklamasında 'mutedil' mesajlar verdi.

Devlet televizyonundan halka seslenen Putin, "Toplumumuz birleşmiştir, isyanın başından itibaren bastırmak için devletin tüm organları harekete geçti. Doğu'daki Neonaziler ve onların batılı efendileri Rusların birbirini öldürmesini istedi. Wagner güçlerinin çoğu vatansever kişiler. Doğru karar veren ve çatışmaya girmeyen Wagner üyelerine teşekkür ediyorum. Verdiğim sözü tutacağım. Wagner üyeleri Belarus’a gidecek. Lukaşenko'ya çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. İsyanın organizatörleri ülkeye ihanet etti. Toplum, partiler ve din kuruluşları anayasayı desteklediklerini ortaya koydu" dedi.