Prof. Dr. Naci Görür, Babacan'ın programına konuk oldu: Önlem alınsaydı 60 bin değil, 3-5 bin kişi ölebilirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, YouTube kanalında yayınladığı Bi' Kahve programının yeni sezonunda Prof. Dr. Naci Görür'ü ağırladı. Görür, Programda 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden bahseden Görür, "Önlem alınsaydı 60 bin değil 3-5 bin kişi ölebilirdi" dedi.

Babacan, kendi YouTube kanalında yayınladığı programının yeni bölümünde deprem uzmanı Prof. Dr. Görür'ü konuk etti.

Ali Babacan, sosyal medya platformu X'te, "Naci Hoca’nın milletimize çok önemli bir mesajı var" notuyla programın linkini de takipçileriyle paylaştı.