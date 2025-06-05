Prof. Dr. Görür'den Sitem: 'Depremi Yorumlayan İnsanları Suçluyorlar'

Türkiye günlerdir beşik gibi sallanıyor. Dün İstanbul'da kaydedilen 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah Antalya'da 4 büyüklüğünde ve ardından Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde depremler yaşandı. Prof. Dr. Naci Görür, "Konuşmadıkça deprem olmazmış sanki. Daha dün elli binden fazla insanımızı kaybetmedik sanki. Deprem, fay hakkında çok şey bilmenize gerek yok. Deprem dirençli kentler talep edin yeter." diyerek tepki gösterdi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Prof. Dr. Görür'den Sitem: 'Depremi Yorumlayan İnsanları Suçluyorlar'
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Türkiye'de peş peşe yaşanan depremler herkesi korkuttu. Dün İstanbul'da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün Antalya ve Çanakkale'de depremler oldu. Antalya'da 4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından Çanakkale'de Gökçeada açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Marmara, Akdeniz ve Ege'de peş peşe yaşanan depremler vatandaşları da korkuttu.

Prof. Dr. Görür'den Sitem: 'Depremi Yorumlayan İnsanları Suçluyorlar' - Resim : 1

PROF. DR. GÖRÜR SİTEM ETTİ

İstanbul için uzun süredir büyük deprem uyarısı yapan Prof. Dr. Naci Görür, endişelendiren sarsıntıların ardından bir tepki paylaşımı yaptı. Sitem eden Prof. Dr. Görür, meydana gelen irili ufaklı depremlerin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Deprem dirençli kentler yapılmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Görür, bu görevin belediyelerde ve hükümette olduğunu belirtti.

"Konuşmadıkça deprem olmazmış sanki..." diyerek tepkisini dile getiren Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"SİTEM: Evet sitem ediyorum. Gün geçmiyor ki irili ufaklı depremler olmasın. İnsanımız ne yapıyor? Depremi yorumlayan, bize farkındalık veren insanları suçluyor. Gerekçe de korkuyorlarmış. Deprem konuşulmazmış, söylenmezmiş. Konuşmadıkça deprem olmazmış sanki. Daha dün elli binden fazla insanımızı kaybetmedik sanki. Deprem, fay hakkında çok şey bilmenize gerek yok. Ben depremi nasıl atlatırım diye eşsiz zekanızı çalıştırmanız gerekmiyor. Bütün varlığınızla DEPREM DİRENÇLİ KENTLER TALEP EDİN YETER. Talep yeri ve çözüm kapısı hükümet ve belediyelerdir. İşbirliğiyle, güçbirliğiyle bunu başaralım yeter. Tek çözüm bu. Bırakın artık fayları, kim bildiyi, ne dediyi.."

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