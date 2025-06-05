İşte Avrupa'nın En İyi 50 Pizzacısı... Aralarında Türkiye'den de Bir Restoran Var
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yer alan Filo D’olio, ‘50 Top Pizza Europe 2025’ listesinde yer alarak Türkiye’yi gururlandırdı. Şef Danilo Zanna, ödülü ekip arkadaşlarına armağan etti. İşte tüm liste...
Türkiye’nin gastronomi sahnesinde önemli bir başarıya imza atıldı. Şef Danilo Zanna’nın sahibi olduğu Filo D’olio, Avrupa’nın en prestijli gastronomi ödüllerinden biri olan ‘50 Top Pizza Europe 2025’ listesine girerek Avrupa’nın en iyi 50 pizzacısı arasında yer aldı. İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen törende ödülü alan Şef Danilo Zanna, bu başarıyı ekibinin emeğine, kaliteli malzemelere ve tutkuyla yapılan işe borçlu olduklarını belirtti.
Zanna, törende yaptığı konuşmada, “Türkiye’de bu ödüle layık görülen tek restoran olmaktan büyük gurur duyuyorum. Müşterilerimiz, dostlarımız ve hikâyemize ortak olan herkesle bu mutluluğu paylaşmak bizim için büyük bir onur” dedi. Filo D’olio, İstanbul’da Vadi İstanbul ve Bağdat Caddesi’nin yanı sıra Bursa ve İzmir’de de hizmet veriyor.
İtalyan kökenli ‘50 Top Pizza’ rehberi, dünya çapında pizzaseverler ve gastronomi otoriteleri için önemli bir referans kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu yılki listede Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’daki ‘Napoli On The Road’ Avrupa’nın en iyi pizzacısı seçilirken, Filo D’olio 49. sıradan listeye girerek Türkiye’yi temsil etti. Geçtiğimiz yıl New York’taki ‘Una Pizza Napoletana’ birincilik koltuğunda oturmuştu.
Filo D’olio’nun bu başarısı, Türkiye’nin gastronomi dünyasında uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Şef Danilo Zanna ve ekibi, bu prestijli ödülle birlikte Türk mutfağını Avrupa sahnesinde tanıtmaya devam ediyor.
İşte 50'ye giren pizzacılar:
- Napoli on the Road - Londra, Inghilterra
- Baldoria - Madrid, Spagna
- Sartoria Panatieri - Barcellona, Spagna e Via Toledo - Vienna, Austria
- 50 Kalò - Londra, Inghilterra
- IMperfetto - Puteaux, Francia
- Pizza Zulu - Fürth, Germania
- nNea - Amsterdam, Paesi Bassi
- 8Fratelli Figurato - Madrid, Spagna
- Sapori Italiani U Taliana - Bratislava, Slovacchia
- Forno d'Oro - Lisbona, Portogallo
- La Balmesina - Barcellona, Spagna e La Piola Pizza - Bruxelles, Belgio
- Surt - Copenaghen, Danimarca
- Stile Napoletano - Chester, Inghilterra
- Demaio - Bilbao, Spagna
- Franko’s Pizza & Bar - Zagabria, Croazia
- Little Pyg - Dublino, Irlanda
- Matto Napoletano - Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord
- Zielona Górka - Pabianice, Polonia
- da PONE - Zurigo, Svizzera
- Babette - Stoccolma, Svezia
- La Pizza è Bella - Anversa, Belgio
- Forza - Helsinki, Finlandia
- MaMeMi - Copenaghen, Danimarca
- 450°C - Turku, Finlandia
- L'Antica Pizzeria - Londra, Inghilterra
- Pietra - Belgrado, Serbia
- Pizza Nuova - Praga, Repubblica Ceca
- Ciao a Tutti - Varsavia, Polonia
- Oobatz - Parigi, Francia
- Pop’s Pizza - Lubiana, Slovenia
- Buon Appetito - Burgess Hill, Inghilterra
- Arte Bianca - Sagres, Portogallo
- Roco - Parigi, Francia
- Majstor i Margarita - Belgrado, Serbia
- NAPIZZA - Norimberga, Germania
- Infraganti - Alicante, Spagna
- La Manifattura - Parigi, Francia
- Calvello’s - Monaco di Baviera, Germania
- Fimmina - Parigi, Francia
- Gasparic - Girona, Spagna
- Belli di Mamma - Budapest, Ungheria
- Margherita Pizzeria - Tallinn, Estonia
- Kytaly - Ginevra, Svizzera
- ‘naPizzà - Bruxelles, Belgio
- Villa Severino - Helsinki, Finlandia
- ZANO - Iasi, Romania
- Mamma Pizza - Oslo, Norvegia
- Bottega Ceccarelli - Brunswick, Germania
- Filo D'olio - Sarıyer – Istanbul, Türkiye
- O’Panuozzo - Utrecht, Paesi Bassi
Kaynak: DHA