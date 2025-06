İşte Avrupa'nın En İyi 50 Pizzacısı... Aralarında Türkiye'den de Bir Restoran Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin gastronomi sahnesinde önemli bir başarıya imza atıldı. Şef Danilo Zanna’nın sahibi olduğu Filo D’olio, Avrupa’nın en prestijli gastronomi ödüllerinden biri olan ‘50 Top Pizza Europe 2025’ listesine girerek Avrupa’nın en iyi 50 pizzacısı arasında yer aldı. İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen törende ödülü alan Şef Danilo Zanna, bu başarıyı ekibinin emeğine, kaliteli malzemelere ve tutkuyla yapılan işe borçlu olduklarını belirtti.

Zanna, törende yaptığı konuşmada, “Türkiye’de bu ödüle layık görülen tek restoran olmaktan büyük gurur duyuyorum. Müşterilerimiz, dostlarımız ve hikâyemize ortak olan herkesle bu mutluluğu paylaşmak bizim için büyük bir onur” dedi. Filo D’olio, İstanbul’da Vadi İstanbul ve Bağdat Caddesi’nin yanı sıra Bursa ve İzmir’de de hizmet veriyor.

İtalyan kökenli ‘50 Top Pizza’ rehberi, dünya çapında pizzaseverler ve gastronomi otoriteleri için önemli bir referans kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu yılki listede Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’daki ‘Napoli On The Road’ Avrupa’nın en iyi pizzacısı seçilirken, Filo D’olio 49. sıradan listeye girerek Türkiye’yi temsil etti. Geçtiğimiz yıl New York’taki ‘Una Pizza Napoletana’ birincilik koltuğunda oturmuştu.

Filo D’olio’nun bu başarısı, Türkiye’nin gastronomi dünyasında uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Şef Danilo Zanna ve ekibi, bu prestijli ödülle birlikte Türk mutfağını Avrupa sahnesinde tanıtmaya devam ediyor.

İşte 50'ye giren pizzacılar:

Napoli on the Road - Londra, Inghilterra Baldoria - Madrid, Spagna Sartoria Panatieri - Barcellona, Spagna e Via Toledo - Vienna, Austria 50 Kalò - Londra, Inghilterra IMperfetto - Puteaux, Francia Pizza Zulu - Fürth, Germania nNea - Amsterdam, Paesi Bassi 8Fratelli Figurato - Madrid, Spagna Sapori Italiani U Taliana - Bratislava, Slovacchia Forno d'Oro - Lisbona, Portogallo La Balmesina - Barcellona, Spagna e La Piola Pizza - Bruxelles, Belgio Surt - Copenaghen, Danimarca Stile Napoletano - Chester, Inghilterra Demaio - Bilbao, Spagna Franko’s Pizza & Bar - Zagabria, Croazia Little Pyg - Dublino, Irlanda Matto Napoletano - Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord Zielona Górka - Pabianice, Polonia da PONE - Zurigo, Svizzera Babette - Stoccolma, Svezia La Pizza è Bella - Anversa, Belgio Forza - Helsinki, Finlandia MaMeMi - Copenaghen, Danimarca 450°C - Turku, Finlandia L'Antica Pizzeria - Londra, Inghilterra Pietra - Belgrado, Serbia Pizza Nuova - Praga, Repubblica Ceca Ciao a Tutti - Varsavia, Polonia Oobatz - Parigi, Francia Pop’s Pizza - Lubiana, Slovenia Buon Appetito - Burgess Hill, Inghilterra Arte Bianca - Sagres, Portogallo Roco - Parigi, Francia Majstor i Margarita - Belgrado, Serbia NAPIZZA - Norimberga, Germania Infraganti - Alicante, Spagna La Manifattura - Parigi, Francia Calvello’s - Monaco di Baviera, Germania Fimmina - Parigi, Francia Gasparic - Girona, Spagna Belli di Mamma - Budapest, Ungheria Margherita Pizzeria - Tallinn, Estonia Kytaly - Ginevra, Svizzera ‘naPizzà - Bruxelles, Belgio Villa Severino - Helsinki, Finlandia ZANO - Iasi, Romania Mamma Pizza - Oslo, Norvegia Bottega Ceccarelli - Brunswick, Germania Filo D'olio - Sarıyer – Istanbul, Türkiye O’Panuozzo - Utrecht, Paesi Bassi

Kaynak: DHA