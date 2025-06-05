İşte Avrupa'nın En İyi 50 Pizzacısı... Aralarında Türkiye'den de Bir Restoran Var

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yer alan Filo D’olio, ‘50 Top Pizza Europe 2025’ listesinde yer alarak Türkiye’yi gururlandırdı. Şef Danilo Zanna, ödülü ekip arkadaşlarına armağan etti. İşte tüm liste...

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İşte Avrupa'nın En İyi 50 Pizzacısı... Aralarında Türkiye'den de Bir Restoran Var
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Türkiye’nin gastronomi sahnesinde önemli bir başarıya imza atıldı. Şef Danilo Zanna’nın sahibi olduğu Filo D’olio, Avrupa’nın en prestijli gastronomi ödüllerinden biri olan ‘50 Top Pizza Europe 2025’ listesine girerek Avrupa’nın en iyi 50 pizzacısı arasında yer aldı. İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen törende ödülü alan Şef Danilo Zanna, bu başarıyı ekibinin emeğine, kaliteli malzemelere ve tutkuyla yapılan işe borçlu olduklarını belirtti.

İşte Avrupa'nın En İyi 50 Pizzacısı... Aralarında Türkiye'den de Bir Restoran Var - Resim : 1

Zanna, törende yaptığı konuşmada, “Türkiye’de bu ödüle layık görülen tek restoran olmaktan büyük gurur duyuyorum. Müşterilerimiz, dostlarımız ve hikâyemize ortak olan herkesle bu mutluluğu paylaşmak bizim için büyük bir onur” dedi. Filo D’olio, İstanbul’da Vadi İstanbul ve Bağdat Caddesi’nin yanı sıra Bursa ve İzmir’de de hizmet veriyor.

İtalyan kökenli ‘50 Top Pizza’ rehberi, dünya çapında pizzaseverler ve gastronomi otoriteleri için önemli bir referans kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu yılki listede Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’daki ‘Napoli On The Road’ Avrupa’nın en iyi pizzacısı seçilirken, Filo D’olio 49. sıradan listeye girerek Türkiye’yi temsil etti. Geçtiğimiz yıl New York’taki ‘Una Pizza Napoletana’ birincilik koltuğunda oturmuştu.

İşte Avrupa'nın En İyi 50 Pizzacısı... Aralarında Türkiye'den de Bir Restoran Var - Resim : 2

Filo D’olio’nun bu başarısı, Türkiye’nin gastronomi dünyasında uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Şef Danilo Zanna ve ekibi, bu prestijli ödülle birlikte Türk mutfağını Avrupa sahnesinde tanıtmaya devam ediyor.

İşte 50'ye giren pizzacılar:

  1. Napoli on the Road - Londra, Inghilterra
  2. Baldoria - Madrid, Spagna
  3. Sartoria Panatieri - Barcellona, Spagna e Via Toledo - Vienna, Austria
  4. 50 Kalò - Londra, Inghilterra
  5. IMperfetto - Puteaux, Francia
  6. Pizza Zulu - Fürth, Germania
  7. nNea - Amsterdam, Paesi Bassi
  8. 8Fratelli Figurato - Madrid, Spagna
  9. Sapori Italiani U Taliana - Bratislava, Slovacchia
  10. Forno d'Oro - Lisbona, Portogallo
  11. La Balmesina - Barcellona, Spagna e La Piola Pizza - Bruxelles, Belgio
  12. Surt - Copenaghen, Danimarca
  13. Stile Napoletano - Chester, Inghilterra
  14. Demaio - Bilbao, Spagna
  15. Franko’s Pizza & Bar - Zagabria, Croazia
  16. Little Pyg - Dublino, Irlanda
  17. Matto Napoletano - Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord
  18. Zielona Górka - Pabianice, Polonia
  19. da PONE - Zurigo, Svizzera
  20. Babette - Stoccolma, Svezia
  21. La Pizza è Bella - Anversa, Belgio
  22. Forza - Helsinki, Finlandia
  23. MaMeMi - Copenaghen, Danimarca
  24. 450°C - Turku, Finlandia
  25. L'Antica Pizzeria - Londra, Inghilterra
  26. Pietra - Belgrado, Serbia
  27. Pizza Nuova - Praga, Repubblica Ceca
  28. Ciao a Tutti - Varsavia, Polonia
  29. Oobatz - Parigi, Francia
  30. Pop’s Pizza - Lubiana, Slovenia
  31. Buon Appetito - Burgess Hill, Inghilterra
  32. Arte Bianca - Sagres, Portogallo
  33. Roco - Parigi, Francia
  34. Majstor i Margarita - Belgrado, Serbia
  35. NAPIZZA - Norimberga, Germania
  36. Infraganti - Alicante, Spagna
  37. La Manifattura - Parigi, Francia
  38. Calvello’s - Monaco di Baviera, Germania
  39. Fimmina - Parigi, Francia
  40. Gasparic - Girona, Spagna
  41. Belli di Mamma - Budapest, Ungheria
  42. Margherita Pizzeria - Tallinn, Estonia
  43. Kytaly - Ginevra, Svizzera
  44. ‘naPizzà - Bruxelles, Belgio
  45. Villa Severino - Helsinki, Finlandia
  46. ZANO - Iasi, Romania
  47. Mamma Pizza - Oslo, Norvegia
  48. Bottega Ceccarelli - Brunswick, Germania
  49. Filo D'olio - Sarıyer – Istanbul, Türkiye
  50. O’Panuozzo - Utrecht, Paesi Bassi
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Kaynak: DHA

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