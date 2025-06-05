Şehitler İçin Mevlit Hazırlığındayken Hayatını Kaybetti

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Denizli Çivril’de yaşayan şehit Yusuf Erdoğmuş’un annesi Fatma Erdoğmuş, şehitler için okutacağı mevlit öncesinde yaşamını yirdi.

82 yaşındaki Fatma Erdoğmuş’un yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

1992 yılında Siirt Pervari'de şehit düşen Yusuf Erdoğmuş'un annesi Fatma Erdoğmuş, arife günü hem şehit oğlu hem de diğer şehitlerin hayrına mevlit okutma hazırlığında olduğu öğrenildi. Şehit annesi Fatma Erdoğmuş'un cenazesinin yaşadığı mahalle mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: İHA