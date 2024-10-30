Pompalı Tüfekli Dehşet! Arkadaşını Başından Vurarak Öldürdü

Eskişehir'de bir apartman dairesinde arkadaşlar arasında çıkan tartışmada kan aktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Okan E., arkadaşı Erkan Şalt'ı başından pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Pompalı Tüfekli Dehşet! Arkadaşını Başından Vurarak Öldürdü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Kartal Tepesi Sokak'taki apartman dairesinde Erkan Şalt (30) ile arkadaşı Okan E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında Okan E. pompalı tüfekle ateş ederek Şalt'ı başından vurdu. Silah sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Şalt'ın yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Sağlık ekibi olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, Erkan Şalt'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Pompalı Tüfekli Dehşet! Arkadaşını Başından Vurarak Öldürdü - Resim : 1

POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Polis, cinayet şüphelisi Okan E. ile birlikte olay esnasında evde olan ve sonrasında evden ayrıldıkları belirlenen Şalt'ın diğer arkadaşları H.K. adlı kadın ile O.A'yı yakaladı.

Pompalı Tüfekli Dehşet! Arkadaşını Başından Vurarak Öldürdü - Resim : 2

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ekiplerce emniyete götürüldü. Şalt'ın cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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