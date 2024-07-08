Polisten Kaçmaya Çalışırken Trenle Sürüklendiler

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yüreğir Devriye ekipleri, durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü Muhammet T. ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler söz konusu şüphelinin peşini bırakmayarak sıkı bir takip başlattı.

Şüpheliler kaçtığı sırada yük treni geçeceği esnada hemzemin geçidinden geçerek izini kaybettirmek istedi. Fakat treni hesaba katamayan Muhammet T., motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü.

Muhammet T. ve yolcu konumundaki Salih C. yük treniyle yaklaşık 70 metre sürüklenerek hafif şekilde yaralandı.

Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Bulvarı’nda kaza yapıp yakalanan şüphelilere sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Motosiklet sürücüsüne 44 bin 299 TL para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafik ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA