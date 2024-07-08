İstanbul'da Korkutan Olay! Yokuşta Kayan Otomobil Gecekondunun Üzerine Düştü

Tuzla'da Mimar Sinan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Mehmet Aytemiz isimli sürücünün kullandığı hafif ticari araç, yokuşlu yolda manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Aracın bir gecekondunun üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücünün yanında bulunan oğlu Yusuf Aytemiz hafif yaralandı. Gecekonduda bulunan Gürbüz ile Fatma İpek çifti ise büyük korku yaşadı.

Ticari aracın kapının üzerine düşmesi nedeniyle ev sakinleri içeride mahsur kaldı. İpek çifti içeride mahsur kaldı. Ticari araç olay yerine gelen vinç yardımı ile düştüğü yerden kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Ticari araç olay yerine gelen vinç yardımı ile düştüğü yerden kaldırılırken, ev sakinleri aynı yerde daha öncesinde de benzer kazaların yaşandığını belirtti. Yetkililerin önlem alması gerektiğini belirten ev sahipleri, 'Burada üçüncü kez kaza oluyor. Annem babam balkonda mahsur kaldı. Bariyer ya da istinat duvarı istiyoruz buraya. Annem babam üç saattir balkonda mahsur kaldılar. Bir çözüm bekliyoruz artık. Yol dar, araba geri geri gelirken düşüyor' dedi.

Kaza esnasında evin içinde bulunan Fatma İpek, 'Büyük korku hissettik. Öleceğiz sandık. Kaçıncı kez buraya araba düşüyor. Araba patladı patlayacak dedik' dedi.

Kaynak: İHA