CHP Lideri Özel'den 'Çorlu Tren Katliamı' Mesajı: Kamuoyunun Tatmin Olacağı Cezalar Verilene Kadar...
CHP lideri Özel, Çorlu Tren Katliamı'nın yıldönümünde bir anma mesajı yayımladı. Özel, mesajında tüm sorumlular ceza alana kadar ailelerin yanında olacaklarının altını çizdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu Tren Katliamı’nın 6’ıncı yıldönümünde bir anma mesajı yayımladı. Özel açıklamasında, “Sorumlu kamu görevlileri de yargılamaya dahil edilene, ailelerin ve kamuoyu vicdanının tatmin olacağı cezalar verilene kadar ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
'AİLELERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren kazasının üzerinden 6 yıl geçti.
CHP lideri Özel, ‘katliam’ gibi kazanın altıncı yıldönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Özel, "Çorlu Tren Katliamı'nın 6'ncı yılında yaşamını yitiren 25 yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Sorumlu kamu görevlileri de yargılamaya dahil edilene, ailelerin ve kamuoyu vicdanının tatmin olacağı cezalar verilene kadar ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye yazdı.
#ÇorluTrenKatliamı'nın 6'ncı yılında yaşamını yitiren 25 yurttaşımızı rahmetle anıyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 8, 2024
Sorumlu kamu görevlileri de yargılamaya dahil edilene, ailelerin ve kamuoyu vicdanının tatmin olacağı cezalar verilene kadar ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Um1bg8SG5f