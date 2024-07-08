'Evde Ek İş' İlanlarına Dikkat! Ev Kadınları Dolandırıcıların Hedefinde

Son dönemde sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden 'evde ek iş' ilanları yayımlanmaya başladı. Ev kadınlarını hedef alan bir çete, ilanlarına başvuran çok sayıda kişiyi dolandırdı. 70 şüphelinin, Türkiye genelinde bine yakın mağdurdan 100 milyon lira haksız menfaat elde ettiği öne sürüldü.

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'Evde Ek İş' İlanlarına Dikkat! Ev Kadınları Dolandırıcıların Hedefinde

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Temmuz'da İzmir merkezli 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve suç unsurlarına el konuldu.

HEDEFTE EV KADINLARI VAR

Şüphelilerin, sosyal medya ve internet sitelerine 'evde ek iş', 'evde paketleme işi' ilanları vererek kendileri ile iletişime geçen kişilerden 'kapora ücreti', 'sigorta ücreti' ve 'veri ücreti' adı altında para talep ederek dolandırdıkları belirlendi.

Zanlıların, işlemlerin yasal olduğuna inandırmak için sahte kurum logosuyla belgeler hazırladıkları, sahte şirket isimlerini kullandıkları, bu eylemlerde hedef kitle olarak kendilerine genellikle ev kadınlarını seçtikleri tespit edildi.

100 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin İzmir'de 17 mağdurdan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira, ülke genelinde ise bine yakın mağdurdan 100 milyon lira haksız menfaat elde ettikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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İzmir dolandırıcılık
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