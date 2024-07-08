Sahte Parfüm Operasyonu: Piyasa Değeri 10 Milyon TL

Sahtekarlar insan sağlıyla oynamaya devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Sahte Parfüm Operasyonu: Piyasa Değeri 10 Milyon TL

İstanbul'da piyasa değeri 10 milyon lirayı bulunan 31 bin 760 şişe sahte parfüme el konuldu. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin 'merdiven altı' olarak bilinen sağlıksız imalathanede üretilen ünlü markalara ait yüklü miktarda taklit parfümü piyasaya sürmek üzere olduğu istihbaratını aldı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON LİRA

Şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 5 Temmuz Cuma günü Başakşehir’de belirlenen depoya operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, burada 1 kişiyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreste, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli ise İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Yakalanan zanlı hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, operasyonda el konulan taklit parfümler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: İHA

CHP Lideri Özel'den 'Çorlu Tren Katliamı' Mesajı: Kamuoyunun Tatmin Olacağı Cezalar Verilene Kadar... CHP Lideri Özel'den 'Çorlu Tren Katliamı' Mesajı
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
'Evde Ek İş' İlanlarına Dikkat! Ev Kadınları Dolandırıcıların Hedefinde 'Evde Ek İş' İlanlarına Dikkat! Ev Kadınlarını Hedef Alıyorlar
Bu Terapi Binlerce Arının Üzerine Yatarak Yapılıyor! Yabancı Turistlerin İlgi Odağı Oldu Bu Terapi Binlerce Arının Üzerine Yatarak Yapılıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
Doktor Muayenesi 33 Lira, Kira 5 Bin Lira. TÜİK Vatandaştan Neleri Saklıyor? TÜİK Vatandaştan Neleri Saklıyor?
AKP'nin İkinci Adamı 'Erdoğan-Özel' Görüşmesinin Bilinmeyenlerini Anlattı: 'Alışkın Olmadığımız Bir Şeydi' AKP'nin İkinci Adamı 'Erdoğan-Özel' Görüşmesinin Bilinmeyenlerini Anlattı