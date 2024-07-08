Kamuda Çift Maaş Saltanatı Bitiyor! Artık Üst Limite Takılacaklar

Dönem dönem birden fazla yerden maaş aldıkları ortaya çıkan kamu çalışanlarını üzecek uygulama TBMM’ye sunuldu. Uzun süredir üzerinde çalışılan kamuda birden fazla maaş uygulaması sona erecek. Artık kamu görevlileri olması gerektiği gibi sadece bir görevi için maaş alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği andan itibaren üzerinde çalıştığı düzenleme, artık Meclis'te. NTV'nin aktardığına göre, kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin yasal çerçevesini oluşturacak kanun teklifine göre, birden fazla maaş alma dönemi de sona erecek. Bu düzenlemeye göre her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşı olan 92 bin lirayı geçemeyecek. Bunun üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa, o hazineye gelir olarak verilecek.

UYMAYANLARA CEZA

32 maddeden oluşan düzenleme ile tasarruf tedbirlerini uygulamayan bürokratlara maaş kesintisi ya da işten çıkarmaya kadar pek çok idari ceza verilebilecek ve denetimini de Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak.

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçları idarelerince Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.