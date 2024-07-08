Kamuda Çift Maaş Saltanatı Bitiyor! Artık Üst Limite Takılacaklar

Kamuda birden fazla görevde bulunan ve 'çoklu görevleri' nedeniyle çifter çifter maaş alan bürokratlara kötü haber geldi. Birden fazla maaş uygulamasına son verecek düzenleme Meclis’e sunuldu. Bu düzenlemeyle kamu görevlileri sadece tek yerden maaş alabilecek ve en yüksek devlet memuru maaşı 92 bin TL’yi geçemeyecek.

Son Güncelleme:
Kamuda Çift Maaş Saltanatı Bitiyor! Artık Üst Limite Takılacaklar

Dönem dönem birden fazla yerden maaş aldıkları ortaya çıkan kamu çalışanlarını üzecek uygulama TBMM’ye sunuldu. Uzun süredir üzerinde çalışılan kamuda birden fazla maaş uygulaması sona erecek. Artık kamu görevlileri olması gerektiği gibi sadece bir görevi için maaş alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği andan itibaren üzerinde çalıştığı düzenleme, artık Meclis'te. NTV'nin aktardığına göre, kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin yasal çerçevesini oluşturacak kanun teklifine göre, birden fazla maaş alma dönemi de sona erecek. Bu düzenlemeye göre her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşı olan 92 bin lirayı geçemeyecek. Bunun üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa, o hazineye gelir olarak verilecek.

UYMAYANLARA CEZA

32 maddeden oluşan düzenleme ile tasarruf tedbirlerini uygulamayan bürokratlara maaş kesintisi ya da işten çıkarmaya kadar pek çok idari ceza verilebilecek ve denetimini de Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak.

AKP'lileri çift maaştan aşağısı kurtarmıyor! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın toplam maaşı 801 bin TLAKP'lileri çift maaştan aşağısı kurtarmıyor! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın toplam maaşı 801 bin TLSiyaset

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçları idarelerince Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Kamuda Tasarruf Tedbirleriyle İlgili Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu, Detaylar Belli Oldu!Kamuda Tasarruf Tedbirleriyle İlgili Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu, Detaylar Belli Oldu!Ekonomi

Etiketler
Kamuda Tasarruf Genelgesi Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı Çift maaş alan bürokratlar maaş
Son Güncelleme:
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
İstanbul'da Korkutan Olay! Yokuşta Kayan Otomobil Gecekondunun Üzerine Düştü İstanbul'da Korkutan Olay! Yokuşta Kayan Otomobil Gecekondunun Üzerine Düştü
Sahte Parfüm Operasyonu: Piyasa Değeri 10 Milyon TL Sahte Parfüm Operasyonu: Piyasa Değeri 10 Milyon TL
Bu Terapi Binlerce Arının Üzerine Yatarak Yapılıyor! Yabancı Turistlerin İlgi Odağı Oldu Bu Terapi Binlerce Arının Üzerine Yatarak Yapılıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam
Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı
Doktor Muayenesi 33 Lira, Kira 5 Bin Lira. TÜİK Vatandaştan Neleri Saklıyor? TÜİK Vatandaştan Neleri Saklıyor?