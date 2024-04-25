AKP'lileri çift maaştan aşağısı kurtarmıyor! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın toplam maaşı 801 bin TL

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın çift maaş ile toplamda 801 bin 361 TL aldığı öne sürüldü. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Nadir Alparslan’ın bakan yardımcılığı ve KuveytTürk Yönetim Kurulu üyeliğinden maaş aldığını belirtti.

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AKP'lileri çift maaştan aşağısı kurtarmıyor! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın toplam maaşı 801 bin TL

AKP'lileri tek maaş kesmiyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın bakan yardımcılığından 134 bin 900, KuveytTürk Yönetim Kurulu üyeliğinden de 666 bin 461 TL olmak üzere toplam 801 bin 361 TL maaş aldığını belirtti.

Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yrd Nadir Alpaslan’ın 2024’deki aylık maaşını tespit ettik Bakan yrd maaşı: 134.900 TL KuveytTürk Yönetim Kurulu ücreti: 666.461 TL (dolara endeksli) Toplam aylık: 801.361 TL Kaynak: KuveytTürk 2024 Genel Kurul Tutanağı."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Deniz Yavuzyılmaz Nadir Alpaslan AKP Kültür ve Turizm Bakanlığı
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