AKP'lileri çift maaştan aşağısı kurtarmıyor! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın toplam maaşı 801 bin TL

AKP'lileri tek maaş kesmiyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın bakan yardımcılığından 134 bin 900, KuveytTürk Yönetim Kurulu üyeliğinden de 666 bin 461 TL olmak üzere toplam 801 bin 361 TL maaş aldığını belirtti.

Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yrd Nadir Alpaslan’ın 2024’deki aylık maaşını tespit ettik Bakan yrd maaşı: 134.900 TL KuveytTürk Yönetim Kurulu ücreti: 666.461 TL (dolara endeksli) Toplam aylık: 801.361 TL Kaynak: KuveytTürk 2024 Genel Kurul Tutanağı."

AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yrd Nadir Alpaslan’ın 2024’deki aylık maaşını tespit ettik⬇️



Bakan yrd maaşı:

134.900 TL



KuveytTürk Yönetim Kurulu ücreti:

666.461 TL (dolara endeksli)



Toplam aylık:

801.361 TL



Kaynak: KuveytTürk 2024 Genel Kurul Tutanağı⬇️ pic.twitter.com/bjYvqDJ9SD — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 24, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem