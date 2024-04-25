Son seçim anketinden AKP ve YRP'ye kötü haber: İşte partilerin oy oranları

AREA Araştırma anketine göre; 31 Mart yerel seçimlerinde ikinci parti konumuna düşen AKP bugün genel seçim yapılırsa yine ikinci oluyor.

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Son seçim anketinden AKP ve YRP'ye kötü haber: İşte partilerin oy oranları

Türkiye siyasi durum araştırması yapan AREA’nın üst yöneticisi Murat Karan, seçimlerin ardından yaptıkları araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Araştırma 26 il, 92 ilçede 3 bin 62 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'te yer alan sonuçlara göre, “Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz” sorusuna kararsızlar işlendikten sonra yüzde 34,4 ile CHP birinci, yüzde 32.5 ile AKP ikinci parti olarak çıkıyor. Araştırmada DEM Parti yüzde 9.9’la üçüncü, MHP yüzde 9.1’le dördüncü parti oluyor.

Yüzde 7’lik seçim barajı nedeniyle TBMM’ye dört parti girebiliyor. Ancak Yeniden Refah Partisi (YRP) oyunu yüzde 2,8 artırarak yüzde 5.6’ya yükseltmesine karşın parlamento dışı kalıyor.

CHP’de 2023 milletvekili seçimine göre yüzde 9’luk oy artışı, AKP’de yüzde 3.1’lik oy düşüşü gözleniyor. Yine aynı zamanda DEM Parti’nin yüzde 1.1 ile yükselişte, MHP’nin de yüzde 1’lik düşüşte olduğu gözleniyor.

Anketten CHP’yi yakından ilgilendiren bir sonuç daha çıktı. “Sizce CHP’nin ülkeyi yönetecek kadroları var mı” sorusuna yüzde 39.5 olumlu, yüzde 49.5 olumsuz yanıt verdi, yüzde 11 yanıt vermedi.

AKP’nin yerel seçimlerde kaybetmesinin nedeni de ankette soruldu. Verilen yanıtlara göre AKP’nin kaybetme nedeni yüzde 61.1 ile ekonomik kriz, yüzde 8.6 ile göçmen sorunu, yüzde 8.5 ile adayların başarısızlığı olarak öne çıktı.

Yerel seçim sonrasında “Hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna kararsız kalanlara ilişkin veriler dikkat çekti. Yüzde 22.7’lik kararsız seçmenin analizinde yüzde 8.1’inin 18-34 yaş aralığında olduğu yüzde 9.2’sinin lise eğitimli olduğu belirlendi.

Ayrıca kararsızların yüzde 8,9’u kendisini milliyetçi, yüzde 7.4’ü merkez sağ seçmen olarak niteliyor. Bir diğer veriye göre kararsız seçmenlerin yüzde 5.9’u yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’na, yüzde 5.1’i de 2023 milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy verdiğini dile getiriyor.

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