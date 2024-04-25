AKP'den CHP'ye geçmişti: Son mesai saatinde 4.5 milyonluk fatura kesilmiş!

6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremin merkez üssü olan Maraş'ın Pazarcık Belediyesi, yerel seçimle beraber AKP’den CHP’ye geçti.

Bir önceki seçimde yüzde 29 olan CHP’nin oy oranını 44.9’a çıkaran yeni belediye başkanı Haydar İkizer tespit ettikleri usulsüzlükleri açıkladı. İkizer, “Biz geldik, kamyon yok, kepçe yok, çöp kamyonu yok. Belediyede normalde 150 personel yetecekken personel sayısı 257 olmuş” dedi.

‘BİZ GELDİK, KAMYON YOK, KEPÇE YOK, ÇÖP KAMYONU YOK’

Cumhuriyet’te yer alan habere göre beş binden fazla ağır hasarlı ve yıkılan bina olan Pazarcık’ta halkın üçte birinin konteynerlerde kaldığına dikkat çeken İkizer, “Halkın değişim isteği, deprem sonrası yaşanan çaresizlikle daha da arttı” dedi. İkizer yaşanan usulsüzlükleri şöyle anlattı:

“Seçimden önceki son mesai saatinde 4,5 milyon liralık fatura kabul edilmiş. Son haftada Elbistan Belediyesi’nden üç mühendis bizim belediyeye geçirilmiş. Bu üç mühendisi de belediye başkan yardımcısı yapmışlar.

Geçmiş dönemde belediyenin araçları vardı, sırf rant için daha maliyetli olduğu halde araç kiralamaya dönmüşler. Biz geldik, kamyon yok, kepçe yok, çöp kamyonu yok. Belediyede normalde 150 personel yetecekken personel sayısı 257 olmuş.

‘BELEDİYEMİZİN 177 MİLYON BORCU VAR’

Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız ama bankamatikleri tespit edip göndereceğiz. Belediyemizin 177 milyon borcu var. Düşünün, yıllık misafir ağırlama masrafı 800 bin lira. Kime ne yedirip ne içiriyorsunuz? İstanbul, Ankara, Adana, Mersin gibi büyükşehirlerden destek sözü aldık. Projelerimiz hazır. Kentimizi yeniden inşa edeceğiz.”