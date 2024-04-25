CHP kurmayları anlattı: Özel-Erdoğan görüşmesinde konuşulacak konular

CHP kurmayları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşmede hangi konuların konuşulacağını anlattı.

Özel’in Erdoğan’la iletişime açık olacağını söylemesi üzerine, iki isim ilk olarak önceki gün 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi. Erdoğan’ın Özel’e çay davetiyle buluşan liderler, görüşmenin gelecek hafta yapılmasını kararlaştırdı. Erdoğan, görüşme başlıklarından birinin yeni anayasa çalışmaları olacağını belirterek, “CHP’nin de böyle bir değişime destek verebileceği inancındayım” demişti. Özel ise görüşme için partisinin belediye başkanlarının, il başkanlarının ve kurmaylarının fikirlerini dinledi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın aktardığına göre, ekonominin de ayrı bir başlık olduğunu söyleyen kurmaylar, emeklilerin mutlaka gündeme getirileceğini söyledi. Atanmayan öğretmenler konusu gibi toplumun çözüm beklediği pek çok konunun da gündemlerinde olduğunu belirten kurmaylar, dış politikanın da ayrı bir başlık olacağını ifade etti. Kurmaylar, “Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri hepimiz takip ediyoruz. Genel başkan Filistin konusunu hassasiyetle takip ediyor ve bu konuda cumhurbaşkanı ile mutlaka değerlendirmeleri olacaktır” diye konuştu.

CHP KURMAYLARINDAN DEĞERLENDİRME

Anayasa tartışmalarıyla ilgili Özel’in “Sayın Erdoğan’ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam” sözlerine gönderme yapan parti kurmayları şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yeni dönemde artık son seçimlerden Türkiye’nin birinci partisi olarak çıktığımız için iletişime kapalı olmadığımızı söylemiştik. Elbette fikirleri dinleyeceğiz. Ancak görüşmenin tek başlığı bu olmaz. Ayrıca mevcut anayasaya uyulmadan da yeni bir anayasa yapılmaz. Elimizde mevcut anayasaya uyulmadığı için yaşanan bir yargı krizi ve vekilliği düşürülen bir milletvekili var. Anayasaya uygun olmayan Can Atalay kararı, AİHM kararları gibi durumlar var. Bunların hepsi de genel başkanımızın gündeminde.”