Polisin Şüphe Üzerine Durduğu Şahıstan Hap Çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şüphelinin üstünden 11 adet sentetik ecza çıktı. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Polisin Şüphe Üzerine Durduğu Şahıstan Hap Çıktı

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak’ta durumundan şüphelendikleri T.B.’yi durdurarak üst araması yapıldı.

T.B.’nin üst aramasında 11 sentetik uyuşturucu hap çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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