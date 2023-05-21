Polis Moda'da halay çeken gençleri engelledi, havaya ateş açtı: 4 kişi gözaltında

Kadıköy Moda sahilinde Kürtçe müzikle halay çeken gençleri engelleyen polis biber gazı sıkınca arbede çıktı. Havaya ateş açan polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

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Polis Moda'da halay çeken gençleri engelledi, havaya ateş açtı: 4 kişi gözaltında

İstanbul Kadıköy'deki Moda sahilinde polis ile halay çekmelerini engellediği gençler arasında arbede çıktı.   

İddiaya göre olay, polis ekibinin Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken gençleri engellemeye çalışmasıyla başladı. Hoparlöre el koyarak araca koyan polis, gençlerin kimliklerini istedi. Ardından da bu duruma itiraz eden gençlere biber gazı çıktı. Gençlerden biri, itişme sırasında polise yumruk atmaya çalıştı. 

Bu sırada bir polis silahını çekerek havaya ateş açtı. Bunun üzerine kaçan gençlerin peşine düşen ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı.

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