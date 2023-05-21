'Ankara Kuşu' tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturmada gözaltına alınan “Ankara Kuşu” rumuzlu sosyal medya kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı.

'Ankara Kuşu' tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı iddialar üzerine gözaltına alınan "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan Yaşar ile Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan adliye sevk edildi.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Oktay, Çoruh ve Turan'ın tutuklanmasına karar verdi. 

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