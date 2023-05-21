Suudi Arabistan'da annesinin yerine oy kullanan yabancı uyruklu kişi hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ediyor.

Suudi Arabistan’ın Cidde Başkonsolosluğu’nda 2A Nolu sandıkta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Filistinli Laila Elhaddad adlı seçmenin yerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kızı Hadeel Salih Ali Alhaddad oy kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Hadeel Salih Ali Alhaddad’ın annesinin yerine oy kullandığının tespit edilmesinin ardından tutanak tutuldu.

Tutanağın Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na (YDİSK) sunulması üzerine YDİSK, Hadeel Salih Ali Alhaddad hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, sahte oyun kullanıldığı sandık kurulu görevlilerinin de uyarılmasına karar verdi.