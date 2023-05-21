Camide imamın 'silahları hazırlayın' hutbesine soruşturma

Diyanet, Sultangazi’deki camide yaptığı konuşmada "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu” diyen imam Murat Gündoğdu hakkında soruşturma başlattı.

Camide imamın 'silahları hazırlayın' hutbesine soruşturma

İstanbul Sultangazi’deki Cebeci Camisi imamı Murat Gündoğdu’nun cuma namazı hutbesindeki "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu” sözleri tepki çekti.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada da yayılan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diyanet'in sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada, "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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