Piknik Keyfi Kabusa Dönüştü! Dicle Nehri'nde Korkutan Anlar

Dicle Nehri kenarında piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla 10 kişilik aile mahsur kaldı. Aralarında çocuklarında olduğu 10 kişi AFAD tarafından kurtarıldı.

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Diyarbakır’ın Eğil ilçesi Selman Köyü’nden geçen Dicle Nehri kenarında piknik yapan 10 kişilik aile, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kaldı.

Piknik Keyfi Kabusa Dönüştü! Dicle Nehri'nde Korkutan Anlar - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, bot yardımıyla mahsur kalan aileyi kurtarıp güvenli bölgeye çıkarttı.

Piknik Keyfi Kabusa Dönüştü! Dicle Nehri'nde Korkutan Anlar - Resim : 2

Mahsur kalan aile, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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