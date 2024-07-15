Çiftlik İnşaatında Çökme! İşçiler Enkaz Altında Kaldı

Bingöl'de merkeze bağlı Garip köyünde yapımı süren büyükbaş çiftliğinin çatı ve duvarları, çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.00 sıralarında çöktü. Çökme sonucu 2 işçi, enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile işçiler S.Ö. ve H.A., enkaz altından çıkarıldı. Kontrolde S.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. H.A.,ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, S.Ö.'nün cenazesi de otopsi için morga götürüldü.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta "İnşaatta teknik anlamda bir takım sıkıntılar nedeniyle işletme sahibi müteahhidi bilgilendiriyor. İşçilerin işletme sahibinden habersiz buraya geldiği, çalışırken yeni yapılan çatının çökmesi sonucu 2 işçinin enkaz altında kaldığı bilgisi var" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildiren Usta, şunları söyledi

"Ayrıntılı bir şekilde inceleme yapılıyor. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Ayrıca Valilik olarak eksikliklerle ilgili idari tahkikat başlatıyoruz. Çok acı bir durum. İşçiler Bingöl'den değiller, buraya çalışmaya gelen arkadaşlar olduğunu düşünüyoruz. Merhum arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı arkadaşımıza da acil şifalar diliyoruz. Bir daha böyle acı ve elim olayları Bingöl'ümüze, milletimize Rabb'im yaşatmasın. Bingöl'ümüze ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: DHA