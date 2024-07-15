Düğün Yemeğinden Zehirlediler: Acil Doldu Taştı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapılan düğünde dağıtılan yemek davetlileri gıda zehirlenmesi yaşadı. Yemekten zehirlenen çok sayıda vatandaş, hastaneye akın etti. Acil servisin dolup taştığı o anlar amatör kameraya yansıdı.
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Kıranlar Mahallesi'nde düzenlenen düğün merasiminde davetlilere dağıtılan yemekten yiyenler, bir süre sonra mide bulantısı yaşadı. Mide ağrısına dayanamayan vatandaşlar, soluğu Karacabey Devlet Hastanesi'nde aldı. İlk belirlemelere göre yemekten yiyen vatandaşların zehirlendiği öğrenildi.
Hastanedeki yoğunluk ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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