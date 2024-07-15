Yük Asansörü Elektrik Tellerine Değince Akıma Kapıldılar!

Bilecik'te evden eve taşımacılık yapan bir nakliye firmasının asansörü elektrik tellerine değince 2 kişi akıma kapıldı. Yaralanan şahıslar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yük Asansörü Elektrik Tellerine Değince Akıma Kapıldılar!

Bilecik'te Ertuğrulgazi Mahallesi Paşa Yolu Sokak üzerinde 5 katlı binanın 2'nci katında evden eve nakliyat yapan nakliyat firmasına ait araç yük asansörü kurarak, eşyaları taşımaya başladı. Taşıma işinin sona ermesinin ardından yük asansörü, aşağı indirildiği sırada elektrik tellerine değdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından aracın alt tarafında bulunan yabancı uyruklu Abdol Goddus Arab (22) ile Kheir Mohammad Tajik (21) elektrik akımına kapıldı. Yaralanan şahıslar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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