Oto Yıkama Dükkanında Facia! Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Hoşgör Mahallesi'nde akşam saatlerinde, Suriye uyruklu Omar Fahaed kardeşinin işlettiği araç yıkama dükkanını kapatmak için şalteri indirdiği sırada akıma kapılarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından Fahed, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 3 çocuk babası Omar Fahed, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamadı. Fahed'in cenazesi adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.