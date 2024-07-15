Dönemin İçişleri Bakanıydı: 15 Temmuz Gecesi TRT İçin Hangi Talimatı Verdi?

Dönemin İçişleri Bakanı ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala tv100'de 15 Temmuz özel yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ala'nın 15 Temmuz gecesi yaşananlara ve verdiği talimatlara ilişkin yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Ankara'ya iner inmez Emniyet’e ve İçişleri Bakanlığı’na bütün teşkilata ‘Silahla karşılık verilecek, geri durmayın, bunu talimatlandırın’ dedim. Metin Gündoğdu ‘Sizi eve götürelim’ dediler. Reddettim, havaalanındaki ofislerde kriz masası oluşturdum."

'MİLLETİMİZİ DARBEYE KARŞI DURUŞA DAVET ETTİM'

"Haber alan vatandaşlar yollara inmişler. Emir Subay’ım ‘Burada karakol var, oraya gidip vaziyet edeyim’ dedi. O arada biz illerle konuşuyoruz, Bursa Valisi oradaki alay komutanını gözaltına aldı. Biz generallerinden albayına kadar bize intikal eden herkesi görevden aldık. Milletimizi darbeye karşı duruşa davet ettim, çağrıda bulundum."

'GENELKURMAY BAŞKANINI KURTAR' TALİMATI

"Beni şimdiki Jandarma Genel Komutanı aradı ‘Ben televizyona bağlanabilir miyim?’ dedi, ‘Hemen bağlan çağrı yap’ dedim. O esnada Zekai Aksakallı aradı ‘Genelkurmay Başkanı’nın yerini tespit ettik, sizden talimat bekliyorum’ dedi, ‘Cumhurbaşkanı’mız adına söylüyorum, tam yetkilisin, git bu ihanet şebekesinin elinden Genelkurmay Başkanı’nı kurtar’ dedim."

'ÖZEL HAREKAT TİMLERİNİ ANKARA'YA ÇEKTİM'

"Hakan Fidan’la görüşerek Meclis’e ve Külliye’ye elimizde olan bazı silahları gönderdik. Tam darbenin olduğu dönemde Güney Doğu’da hendek, çukur mücadelesi veriyoruz. Özel Harekatı’mızın yüzde 90’ı orada, Ulaştırma Bakanı’mızı aradım, ‘Bütün olabilecek havalimanlarına talimat verin, özel harekat timlerimizi Ankara’ya çekiyorum’ dedim. Bunları taşımaya başladık fakat Ankara’ya indiremiyoruz çünkü Ankara’da FETÖ’nün kullandığı uçaklar havada. Nevşehir Valisi’ni aradık ve Nevşehir’e indirdik"

'TRT'NİN YIKILMASI PAHASINA ELİNİZDE NE VARSA KULLANIN'

"Cumhurbaşkanı’mızın dirayetli bir lider olarak çıkıp dimdik duruşu ve milletimizin de ferasetle bu çağrıya uyuşu sistemi değiştirdi. Özel Harekatı, Jandarma’yı, Genel Kurmayı ve Akıncı üssünü kontrol altına aldık. TRT’den bildiri yayınlıyorlardı, ‘TRT’nin yıkılması pahasına elinizde ne varsa kullanın ve binayı yıkın’ diye talimat verdim."