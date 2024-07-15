Giresun Sallandı, Uzmanı Uyardı: Karadeniz'de Büyük Bir Deprem Bekleniyor Mu?

Giresun açıklarında dün meydana gelen deprem şaşkınlık yarattı.

Merkez üssü Giresun açıkları olan ve 9.4 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu belirtildi. Güvenli bölge olarak görülen Karadeniz'deki bu deprem, endişe yarattı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Karadeniz’in deprem konusunda güvenli kabul edildiğini ancak durumun öyle olmadığını söyledi.

Hürriyet'e konuşan Pampal, Karadeniz ile ilgili en büyük tehlikenin, Kuzey Anadolu Fayı’na (KAF) olan yakınlığı olduğunu söyledi ve şu detayları verdi:

"KAF, bütün Anadolu’yu etkileyen bir fay. Karadeniz Bölgesi’ de aslında bu faya hiç de uzak değil.

Dün deprem meydana gelen Giresun da dahil olmak üzere Karadeniz Bölgesi’nin yerleşim yerleri, KAF’a 50 ila 100 kilometre mesafede yer alıyor. Bu mesafe ise depremin yıkıcı etkisi bakımından oldukça yakın sayılıyor."

'KAF YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN'

KAF’ın, Karadeniz’deki yerleşim yerlerine olan yakın mesafesinin etkilerini örneklerle açıklayan Pampal, “6 Şubat Maraş depreminde Adana’da 486 can kaybı yaşandı. İki faya ayrı ayrı uzaklık 220 ve 230 kilometreydi. Osmaniye’nin mesafesi 100 kilometrenin üzerinde fakat bine yakın can kaybı yaşandı. örneklere bakarsak, KAF ile Karadeniz şehirlerinin mesafesinin çok yakın olduğunu ve olası bir depremde bu bölgenin de etkileneceğini, yıkıcı depremlerde hasar alabileceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

'KARADENİZ FAYI DİYEBİLİRİZ'

Pampal, Karadeniz'de denizin içinden geçen bir fay olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Batum’dan Zonguldak’a uzanan doğrultu atımlı, levha sınırını oluşturan bir fay var. Bu, çok önemli bir fay. Karadeniz’de denizin içinden geçen bu faya Karadeniz fayı diyebiliriz. Kıyıya paralel şekilde ilerleyen bu fay, Batum'dan başlayarak Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Bartın ve Zonguldak açıklarına kadar devam ediyor.

Karadeniz’de en yakın tarihte 3 Eylül 1968’de Bartın merkezli deprem meydana gelmişti. Bu, Karadeniz kıyı şeridinde, aletsel olarak kaydedilebilen en büyük depremdir. Bu fayın tarihinde başka büyük depremler yok. Karadeniz’in içinden geçen fayda yakın tarihte büyük bir deprem beklenmiyor. Olmaz değil fakat şu anda fayın üzerinde sadece küçük deprem hareketleri meydana geliyor. Bu fayın üzerinde anormal bir sismik aktivite belirlenmiş değil. Bu sebeple bizi bu faydan ziyade KAF korkutuyor.”