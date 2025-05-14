Peru Başbakanı Adrianzen Görevinden İstifa Etti

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, artan şiddet olayları ve güvenlik zafiyetleri nedeniyle hakkında verilen gensoru önergesinin ardından görevinden istifa etti.

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Peru Başbakanı Adrianzen Görevinden İstifa Etti

Peru'da Başbakan Gustavo Adrianzen, hakkında Peru Kongresi'nde sunulan gensoru önergesi sonrasında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başkent Lima'da kameraların karşısına geçen Adrianzen, istifasını Devlet Başkanı Dina Boluarte'ye sunduğunu duyurdu.

"Sayın Devlet Başkanı, ülkenin çıkarları doğrultusunda bugün size Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevimden geri dönülemez şekilde istifa ettiğimi bildirmek istiyorum" diyen Adrianzen, görev süresi boyunca ülkenin zor dönemlerinde büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Adrianzen, açıklamasında duygusal ifadelere de yer verdi: "Eminim ki bugün tamamlamakta olduğumuz tarih sayfaları, yalnızca çocuklarımızın ve torunlarımızın okuyacağı sayfalardır. Ancak o zaman adalet yerini bulacaktır."

Peru Başbakanı Adrianzen Görevinden İstifa Etti - Resim : 1

Muhalefetin sunduğu gensoru önergesinde, Başbakan'ın artan güvenlik sorunları karşısında yetersiz kaldığı belirtilmişti. Özellikle, Pataz bölgesinde 13 madencinin kaçırılıp öldürülmesi olayının ardından kamuoyunda büyük tepki toplanmış, hükümetin bu trajik saldırıya karşı yetersiz kaldığı yorumları yapılmıştı.

Son dönemde Peru genelinde artan suç oranları ve hükümetin güvenlik politikalarının etkinliğinin sorgulanması, ülkede zaten kırılgan olan siyasi istikrarı daha da zora sokuyor.

Yeni başbakanın kim olacağına ilişkin ise gözler Devlet Başkanı Boluarte’ye çevrildi.

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Kaynak: AA

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