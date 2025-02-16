Peru Polisinden İlginç Operasyon: Uyuşturucu Satıcısını Bakın Nasıl Yakaladı

Peru'da bir polis memuru, uyuşturucu satıcısını yakalamak için farklı bir yöntem kullandı. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak kapibara kostümü giyen polis, "Sevgilinizden hediye var" diyerek zanlının kapıyı açmasını sağladı ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Daha önce de benzer taktikler kullanan polis birimi, geçtiğimiz yıl bir şüpheliyi yakalamak için ayı peluşu kostümü giymişti.

Kaynak: DHA