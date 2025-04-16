Eski Peru Devlet Başkanı Humala'ya Hapis Cezası

Eski Peru Cumhurbaşkanı Ollanta Humala, kara para aklama suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Nadine Heredia'ya da 15 yıl ceza verildi. Hüküm sonrası Heredia, Lima’daki Brezilya Büyükelçiliği’ne sığınma talebinde bulundu.

Son Güncelleme:
Eski Peru Devlet Başkanı Humala'ya Hapis Cezası

Ulusal Yüksek Mahkeme, Humala ile eşi Nadine Heredia'nın 2006 ve 2011 seçim kampanyalarında Brezilyalı inşaat devi Odebrecht ve dönemin Venezuela hükümetinden yaklaşık 3 milyon dolarlık yasa dışı fon aldığını tespit etti. Mahkeme, cezanın derhal geçici olarak uygulanmasına hükmetti. Duruşmada bulunan Humala, polis eşliğinde Ulusal Cezaevi Enstitüsü yetkililerine teslim edildi. Eşi Nadine Heredia da kampanyayı yönettiği gerekçesiyle suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezası aldı.

BREZİLYA'DAN HEREDIA'YA SIĞINMA HAKKI

Karara video konferansla katılan Heredia, hüküm sonrası Lima’daki Brezilya Büyükelçiliği’ne sığınma talebinde bulundu. Peru Dışişleri Bakanlığı, Heredia’nın büyükelçilikte bulunduğunu doğrularken, iki ülke arasındaki diplomatik görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, "Brezilya, her iki Devletin de taraf olduğu 1954 tarihli Diplomatik Sığınma Sözleşmesi'nin uygulanması amacıyla, Bayan Nadine Heredia Alarcon ve küçük oğlu Samir Mallko Ollanta Humala Heredia'ya diplomatik sığınma hakkı verilmesine karar verdiğini duyurmuştur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Peru Hapis cezası
Son Güncelleme:
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Maldivler İsrail Pasaportluların Ülkeye Girişini Yasakladı İsrail Pasaportluların Ülkeye Girişini Yasakladılar
Tarihi Yolculukta Türk İzi! Bilim İnsanı Canan Dağdeviren'in Çığır Açan Buluşu Uzayda... 'Atatürk' Detayı Canan Dağdeviren'in Çığır Açan Buluşu Uzayda... 'Atatürk' Detayı
ÇOK OKUNANLAR
Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak
Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek
Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı
Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı… Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı…
Türkiye Genelinde 81 İlde Alarm! Uzmanlardan 'Stok Yapın' Uyarısı: Fiyatlar Fırlayacak Türkiye Genelinde 81 İlde Alarm! Uzmanlardan 'Stok Yapın' Uyarısı: Fiyatlar Fırlayacak