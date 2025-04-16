Eski Peru Devlet Başkanı Humala'ya Hapis Cezası

Ulusal Yüksek Mahkeme, Humala ile eşi Nadine Heredia'nın 2006 ve 2011 seçim kampanyalarında Brezilyalı inşaat devi Odebrecht ve dönemin Venezuela hükümetinden yaklaşık 3 milyon dolarlık yasa dışı fon aldığını tespit etti. Mahkeme, cezanın derhal geçici olarak uygulanmasına hükmetti. Duruşmada bulunan Humala, polis eşliğinde Ulusal Cezaevi Enstitüsü yetkililerine teslim edildi. Eşi Nadine Heredia da kampanyayı yönettiği gerekçesiyle suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezası aldı.

BREZİLYA'DAN HEREDIA'YA SIĞINMA HAKKI

Karara video konferansla katılan Heredia, hüküm sonrası Lima’daki Brezilya Büyükelçiliği’ne sığınma talebinde bulundu. Peru Dışişleri Bakanlığı, Heredia’nın büyükelçilikte bulunduğunu doğrularken, iki ülke arasındaki diplomatik görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, "Brezilya, her iki Devletin de taraf olduğu 1954 tarihli Diplomatik Sığınma Sözleşmesi'nin uygulanması amacıyla, Bayan Nadine Heredia Alarcon ve küçük oğlu Samir Mallko Ollanta Humala Heredia'ya diplomatik sığınma hakkı verilmesine karar verdiğini duyurmuştur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA