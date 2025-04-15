Maldivler İsrail Pasaportluların Ülkeye Girişini Yasakladı

Maldivler'de İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişi yasaklandı. Yasa, parlamentoda oy çokluğu ile kabul edildi.

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Maldivler İsrail Pasaportluların Ülkeye Girişini Yasakladı

Turizm cenneti olarak bilinen Maldivler, İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladığını açıkladı.

Devlet Başkanı Muhammed Muizzu bugün yaptığı açıklamada, "İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişini yasaklayan bu değişiklik, Filistin'de devam eden zulme karşı duruşumuzun açık bir yansımasıdır. Maldivler, Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmasını bir kez daha teyit eder" ifadelerini kullandı.

YASA KABUL EDİLDİ

Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edildi

Kaynak: DHA

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