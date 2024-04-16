Perihan Koca, saatlik ücret sömürüsü dayatılan Vigo emekçilerinin sesini Meclis'e taşıdı

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, saatlik ücret sömürüsü dayatılan Vigo motokuryeleri ile birlikte TBMM'de basın açıklaması yaptı.

Perihan Koca, saatlik ücret sömürüsü dayatılan Vigo emekçilerinin sesini Meclis'e taşıdı

TÖP Sözcüler Kurulu üyesi ve DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Vigo işçileri ile birlikte bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Koca, ücretleri kesildiği için eylem yapan Vigo işçileriyle TBMM'de düzenlediği basın toplantısında; "Vigo direnişçileri 5 Nisan'dan itibaren ekmeği, onuru, haysiyeti, hakları için konvoylarla sokaklardalar. Emeğin hakları için mücadele ediyorlar. Vigo direnişçilerinin onurlu mücadelesinde yanlarında olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

Perihan Koca'nın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Bugün aramızda çok değerli konuklarımız var. Aslında bu kürsünün, TBMM kürsüsünün asli sahibi olan işçiler var. Emekçi sınıfların feryadını sokaklarda ekmek ve onur kavgasında dillendiren Vigo direnişçileri aramızda. Vigo direnişçileri 5 Nisan'dan itibaren ekmeği, onuru, haysiyeti, hakları için konvoylarla sokaklardalar. Emeğin hakları için mücadele ediyorlar. Ve bugün biz bir aradayız. Bugün Vigo direnişçileriyle beraber emeğin safında saf tutan milletvekilleriyle beraber bu kürsüdeyiz. Bu kürsüde mazbatayı aldığım ilk andan itibaren her daim bu kürsünün işçilerin, emekçilerin kürsüsü olduğunu ifade etmiştim ve motokurye cinayetleri başta olmak üzere motokuryelerin haklarını dillendirmiştim. Şimdi bu mücadeleyi bu direnişi ekmeği ve onuru için direnen Vigo direnişçileri anlatacak. Vigo direnişçilerinin onurlu mücadelesinde yanlarında olduğumuzu ifade etmek isterim."

VİGO EMEKÇİSİ KÖLGE: BİZ ÇOCUKLARIMIZA BAYRAM HARÇLIĞI BİLE VEREMEDİK

Vigo işçilerinin sözcülerinden Yasin Kölge de şunları söyledi:

“Bizler motokuryeyiz. Bizler işçiyiz. Kıymeti pandemide ve depremde ortaya çıkan işçileriz. Bu pandemi ve deprem bittikten sonra da unutulup kenara atılan işçileriz. Depremde araçların yetişemediği, giremediği yerlere ilaç, erzak, gıda taşıyan işçileriz. Kendi imkanlarımız ve araçlarımızla Hatay’da, Gaziantep’te bu millete hizmet etmiş işçileriz. Pandemide insanlar dışarı çıkmaya korkarken bizler ilaç, gıda taşıyan işçilerdik. Bizi o dönemlerde kahraman ilan ettiler daha sonra unutup bir kenara fırlattılar. Biz Vigo işçileri bayram arefesinde, bayram ikramiyesi beklerken çalışmış olduğumuz firma bir SMS ile yüzde 30’luk maaş kesintisini bize layık gördü. Hakkımızı aramak için sokağa çıktığımızda muhatap alacak bir kişi bile bulamadık. Biz çocuklarımıza bayram harçlığı bile veremedik.”

Kaynak: ANKA

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