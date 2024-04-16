Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak ilk nikâhını kıydı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanı olarak ilk nikahını kıydığı belirtildi.
Behzat Ç. dizisindeki komiser rolüyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP ile girdiği seçim sonucunda Ankara Etimesgut Belediyesi Başkanı olmuştu.
Etimesgut Belediyesi Başkanı olarak göreve başlayan Erdal Beşikçioğlu, ilk nikahını kıydı.
Berkay Dinçsoy & Mine Kaya çiftinin nikah merasimini gerçekleştiren Beşikçioğlu, sonrasında çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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