İETT otobüsü Yenikapı’da üst geçide sıkıştı

Yenikapı'da üst geçide çarpan İETT otobüsü, üst geçide sıkıştı. Aracın içinde yolcu olmadığı da bildirildi.

Son Güncelleme:
><

İstanbul Yenikapı’da seyir halindeki bir İETT otobüse üst geçide çarptı. Kazanın ardından üst geçide sıkışan otobüste yolcu bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, o anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Yenikapı Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir İETT otobüsü cadde üzerinde bulunan üst geçide çarptı.

Kazanın ardından üst geçide sıkışan otobüste yolcu bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Otobüsü kurtarma çalışmaları için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İETT otobüsünün üst geçitte sıkıştığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, sıkışan otobüsten dumanlar yükseldiği görülüyor.

Öte yandan, aynı üst geçide 20 Eylül 2015 tarihinde miting alanına polis taşıyan doğalgazlı İETT otobüsü çarpmış, çarpmanın etkisiyle meydana gelen patlamada aralarında polis ve zabıtaların da bulunduğu 26 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yenikapı İETT İstanbul
Son Güncelleme:
Sivaslılar nohut yemeğini böyle hazırlıyor... Kabuklanma ve gaz sorunu oluşmuyor Sivaslılar nohut yemeğini böyle hazırlıyor... Kabuklanma ve gaz sorunu oluşmuyor
Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki çocuğuna milyonluk araba hediye etti Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki çocuğuna milyonluk araba hediye etti
AYM'nin verdiği karar vurgulandı: Sendika ve sivil toplum kuruluşları '1 Mayıs'ta Taksim'deyiz' dedi Sendika ve sivil toplum kuruluşları '1 Mayıs'ta Taksim'deyiz' dedi
Apar topar ekrana veda etmişlerdi. Yeni dizinin yayın tarihi açıklandı... Apar topar ekrana veda etmişlerdi. Yeni dizinin yayın tarihi açıklandı...
ÇOK OKUNANLAR
İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi, Beypazarı sodalarında "aşırı seviyede bor" tespit etti İsviçre, Beypazarı sodalarında "aşırı seviyede bor" tespit etti
Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti
Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor
Bill Gates yapay zekanın etkilemeyeceği 3 mesleği açıkladı Bill Gates yapay zekanın etkilemeyeceği 3 mesleği açıkladı
Kulis: AKP'nin 'Erdoğan sonrası dönem' için planı ortaya çıktı AKP'nin 'Erdoğan sonrası dönem' için planı ortaya çıktı