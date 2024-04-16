Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki çocuğuna milyonluk araba hediye etti

AKP yerel seçimlerde yaşadığı seçim yenilgisi ve parti içindeki isimlerin lüks yaşantılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. AKP Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'daki ıstakoz paylaşımı ve AKP Çankırı adayı Hüseyin Filiz'in Maldivler tatilinin ardından, eski AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun lüks harcamaları da kamuoyunun odağında.

Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun beş yaşındaki oğluna doğum günü hediyesi olarak lüks bir araba alması, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu. Sofuoğlu'nun oğlu, hediye edilen araçla çekilen fotoğraflarda direksiyon başında poz verdi ve yeni yaşını lastik yakarak kutladı.

Bu anlar, Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından "Ben artık 5 yaşındayım" ifadeleriyle paylaşıldı. Ancak bu lüks hediye, toplumda çeşitli tepkilere neden oldu.