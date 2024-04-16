İsviçre'de yasaklandığı iddia edilen Beypazarı'ndan ilk açıklama! 'Bu kanıya nasıl vardılar bilmiyoruz'

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu’nun (FSVO), Türkiye’den ithal edilen Beypazarı maden suyunda yüksek miktarda bor tespit ettiği ve ülkede bu ürünün yasaklandığı haberi Türkiye gündemine de bomba gibi düştü.

İsviçre’de Beypazarı maden suyuna ilişkin yasak ise, bu üründe bor içeriğinin sağlık için risk oluşturabilecek seviyede olduğu gerekçesiyle çıkmıştı.

Beypazarı’ndan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Marketing Türkiye’de yer alan habere göre, Beypazarı yetkilisi şunları söyledi:

“İsviçre’de yapılan analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının en fazla değeri ‘1’ olması gerekirken ‘2’ olarak tespit edildiği, bununsa sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir kanıya nasıl vardıklarını bilmiyoruz. Öyle ki bugün sağlıklı yaşam için insanlar bor minerali takviye gıdaları tüketiyor. Kemik erimesini durdurmak için her bir kapsülünde 3mg bor olan takviye gıdalar var. Kaldı ki, İsviçre 1’e 2 oranını tehlikeli olarak belirlerken, AB üye ülkelerinde mevzuat oranı 1’e 5. Amerika’dan Avustralya’ya, Hollanda’dan Belçika’ya pek çok ülkeye ürün gönderen bir marka olarak İsviçre’ye de 7 yıldır ürünlerimizi gönderiyoruz”

YAĞIŞLAR NEDENİYLE DEĞERLER DÖNEMSEL OLARAK DEĞİŞİYOR

Yağışlardan oldukça etkilenen yeraltı kaynak sularının değerlerinin dönemsel olarak değiştiğini, içeriğindeki mineral değerlerinin artışlar ve azalmaların da olağan olduğunun altını çizen Beypazarı yetkilisi yurtdışına gönderdikleri ürünler için 2022’de yaptıkları ölçümlerde bor mineralinin 0,33, 2023’te ise 1 olarak ölçümlendiğini belirtti.