Pazarcık'ta Saatler 6 Şubat'ta Durdu: 19 Aydır Zaman Akmıyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinin merkezlerinden biri olan Pazarcık'ta, meydanda bulunan saat kulesinde zaman durdu. Saat 19 aydır akmazken, vakit 04:17'de sabit kaldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat depremi sırasında 4.17'de duran saat, depremden bu yana aynı saat ve dakikayı gösteriyor. Pazarcık ilçesindeki saat kulesi 6 Şubat depreminde 4.17'de durdu. Zamanın durduğu bu an görevliler tarafından hiç değiştirilmedi. Saat kulesi bu nedenle depremin de simgesi oldu. Saat kulesindeki 4 farklı yöne bakan saatler 19 aydır 4.17'yi gösteriyor.
'BİR HATIRA OLARAK KALIYOR'
Depremzede Mehmet Yılmaz, “Deprem bir facia idi ve deprem günü saatler 4.17'yi gösterdiğinde bu saatimiz de o saatte durmuştu. Onun için üzüntülüyüz bir hatıra olarak kalıyor depremi unutmuyoruz ve gelecek nesiller için ibret olarak duruyor” dedi.
Kaynak: İHA
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