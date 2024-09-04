Erdoğan'a Hakaretten Tutuklanmıştı... Cihan Kolivar Hayatını Kaybetti

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kolivar 67 yaşında siroza bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kolivar'ın ölüm haberini avukatı tarafından duyuruldu.

Cihan Kolivar'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Cihan Kolivar, 2022 yılında katıldığı bir televizyon programında kullandığı "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadeleri nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kolivar tutuklanmasına ilişkin "Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor, burada yanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

8 gün cezaevinde tutulan Kolivar, avukatı aracılığıyla yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti.