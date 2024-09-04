Trabzonspor Ayrılığı Resmen Duyurdu: Katar'ın Yolunu Tuttu

Trabzonspor, Mahmoud Trezeguet'nin ayrılığını resmen duyurdu. Oyuncu Katar'ın Al Rayyan ekibine kiralandı.

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Trabzonspor Ayrılığı Resmen Duyurdu: Katar'ın Yolunu Tuttu

Trabzonspor, Mahmoud Trezeguet'in ayrılığını yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Trezeguet, Al Rayyan FC’nin yolunu tuttu.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin, Al Rayyan FC'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır” denildi. Katar ekibinin bu transfer için kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenildi.

Trezeguet, geçen sezon bordo-mavili formayla 28 resmi maçta 11 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.

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