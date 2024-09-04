Çeyrek, Gram ve Yarım Altın Ne Kadar?
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Gram altın 2 bin 727 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 611 liradan satılıyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. İşte 4 Eylül 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle…
- Gram altın satış fiyatı: 2.727,63 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 4.611,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 9.212,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 18.206,72 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.369,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 45.656,43 TL
- Ons altın satış fiyatı: 2.495,26 dolar
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