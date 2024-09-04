42 İlde Zehir Tacirlerine Baskın! Çok Sayıda Gözaltı Var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Gaziantep, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Manisa, Denizli, Kocaeli, Malatya, Kırıkkale, Kırklareli, İstanbul, Trabzon, Kayseri, Van, Elazığ, Uşak, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Ağrı, Burdur, Çanakkale, Osmaniye, Yalova, Yozgat, Aydın, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Muğla, Ordu, Aksaray, Bolu, Düzce ve Kilis olmak üzere 42 ilde 'Narkoçelik-37' operasyonları düzenlendi.

567 ekip, 1418 personelin katıldığı operasyonlarda, 12 hava aracı ve 37 narkotik köpeği görev aldı. Ev ve iş yeri baskınları ile yol kontrolleri sonucu 479 kilogram uyuşturucu madde ile 160 bin 967 uyuşturucu hap ele geçirildi, 227 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizi uyuşturucudan ve zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" dedi.