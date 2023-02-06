Pazarcık'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'ta yeni bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 kentte yıkıma neden olurken; öğlen saatlerinde bölge 7.6 büyüklüğündeki bir depremle de sarsıldı.
Depremlerin bilançosu her geçen dakika ağırlaşırken; artçı depremlerde devam ediyor.
PAZARCIK'TA 5.5
Son olarak AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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