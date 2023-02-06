Patrik Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye ve dayanışma mesajı

İstanbul Rum Patrikhanesi’nden alınan bilgiye göre, Patrik Bartholomeos, depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen korkunç deprem felaketi münasebetiyle derin üzüntülerimizi ifade etmekteyiz. Bu büyük felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve etkilenen vatandaşlarımıza sabır diliyoruz. Devletimizin tüm gücüyle bu felaketten etkilenenlerin hemen yardımına koşması ve halkımızın dayanışma gücü ile teselli bulmaktayız. Kayıpların artmaması ve yaralıların acil şifa bulması için Yüce Yaratıcımıza dua etmekte ve zatıaliniz vasıtasıyla ülkemize ve halkımıza tüm kalbimizle geçmiş olsun dileklerimizi sunmaktayız.”

ERMENİ PATRİĞİ CEMAATİNİ YARDIM İÇİN TOPLADI

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından çağrısı üzerine Patrikhane çatısı altında acil toplantı düzenlendiğini belirtti.

Sahak II, deprem bölgesindekilere yardım etmek isteyen toplum üyelerinin Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni, Feriköy Surp Vartanants, Kadıköy Surp Takavor, Ortaköy Surp Asdvadzadzin, Samatya Surp Kevork, Yeşilköy Surp Stepanos Ermeni kiliselerinin sosyal yardım kollarına başvurabileceklerini vurgulayarak, “Toplanan ayni yardımın Türkiye Ermenileri Patrikliği Sosyal Yardım Komisyonu koordinasyonunda AFAD aracılığı ile bölgeye ulaştırılmasına, ayrıca bölgede farklı illerde bulunan ve depremden etkilenen toplum üyeleri ile kurulan kuvvetli ve düzenli iletişimin sürdürülmesine, yakından ilgilenilmesine karar verildi.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ihtiyaçlar olarak battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, tüplü soba, toplu kuru gıda, cep telefonu, şarj aleti, hijyen malzemesi, çocuk bezi, bebek maması, kullanılmamış kışlık giyim malzemesi, nevresim takımı, kadın pedi, yastık, temiz bebek kıyafeti, atkı, bere, eldiven ve çorap sıralandı.