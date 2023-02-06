Gıda Mühendisi Bülent Şık: Bölgeye çok acil temiz su desteği yapılmalı

Gıda Mühendisi Bülent Şık, deprem bölgesinde salgın hastalıkları önlemek için temiz suyun önemine dikkat çekerek, su şirketlerine çağrı yaptı.

Şık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Salgın hastalıkları önlemek için #deprem bölgesine temiz su ulaştırmak çok önemli. Destek için yurttaşlar ve tüm su şirketleri seferber olmalı. Yıkıma uğrayan yerlerde su güvenliği sağlanana kadar bölgeye çok acil #su desteği sağlamak gerekiyor. Salgın hastanelerin iş yükünü çok arttırır. Bu risk bertaraf edilmeli. Su kaynaklı salgın hastalık riskini dikkatle izlemek ve gerekli güvenlik önlemlerini hızla almak gerekiyor” dedi.