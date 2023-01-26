Pazarcı vatandaşın halini anlattı: Ya bir kilo ya da yarım kilo alıyor

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara’da pazar esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bir pazarcı, zararına satış yaptıklarını belirtti. Gök, “Vatandaşta para yok ki adam ya bir kilo ya da yarım kilo alıyor. Eskiden 3-5 kilo alıyordu. Çok zor durumdayız” dedi.

Başka bir pazarcı da “Bugün alıyoruz 15 liraya alıyoruz, yarın 30 liraya alıyoruz. Ürün pahalı, mal yok” dedi.

Pazar fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen bir başka esnaf ise, “Aslında fiyatlar uygun. Şu mevsimde bunların 2 katı olması lazım. Alım gücü yok. Bir ev kirası 4 bin lira olursa, asgari ücret isterse 15 bin lira olsun yine yetmez. Vatandaş alamıyor” diye konuştu.

Kaynak: ANKA