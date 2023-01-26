Ümit Özat'ın acı günü
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, sosyal medya hesabından babasını kaybettiğini duyurdu.
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ümit Özat, babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Özat, “Maalesef Babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız...” dedi.
Maalesef Babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız... pic.twitter.com/ytdsB93H0l— Ümit Özat 🗯️ (@UmitOzatOnline) January 26, 2023
Son Güncelleme:
Sohbet hakkı tam uygulanmıyor, kitaplar geç veriliyor, elektrik faturaları çok yüksek Güncel 26 Ocak 2023 12:27
Sinan Ateş dosyası MHP genel merkezine uzandı Güncel 26 Ocak 2023 12:16
Rekabet Kurulu’ndan Whirlpool Vestel hakkında soruşturma kararı Güncel 26 Ocak 2023 12:01
458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören yasa yürürlükte Güncel 26 Ocak 2023 12:01