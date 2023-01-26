Ümit Özat'ın acı günü

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, sosyal medya hesabından babasını kaybettiğini duyurdu.

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Ümit Özat'ın acı günü

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ümit Özat, babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Özat, “Maalesef Babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız...” dedi.

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