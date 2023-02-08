Patrik Bartholomeos'tan dayanışma mesajı: Tüm dünyanın yardım ederek bu trajedinin aşılmasına katkıda bulunacağını umuyorum

Ekümenik Patrik I. Bartholomoes, Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketine ilişkin açıklamada bulundu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'e konuşan Patrik Bartholomeos, "Bu büyük bir felaket. 1999'da yaşadığımızdan daha trajik. Patrikhanemiz tabii ki sevdiklerini kaybedenlerin acılarını paylaşıyor, yaralıların sağlıklarına kavuşmalarını diliyor ve dua ediyoruz" dedi.

Antakya Patriği Yoanni'ye de taziye dileklerini ileten ve bir mektup yazan Patrik Bartholomeos, "İletişim içindeyiz ve oradaki Hristiyanlara yardım etmek için işbirliği yapacağız" ifadesini kullandı.

Ekümenik Patrik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de temasa geçerek, Patrikhane ve Rum toplumunun desteğini dile getirdi. Patrik Bartholomeos, "Patrikhanenin yurtdışındaki temsilciliklerinden ilk acil ihtiyaçlar için bölgelere göndermek üzere bir miktar maddi yardım alacağımızı umuyorum." diye kaydetti.

Patrik Bartholomeos, "Yunanistan'ın ve yurtdışındaki diğer birçok ülkenin, karşı karşıya olduğu bu zor dönemde Türkiye'nin yardımına koşmasını izliyoruz ve tüm dünyanın yardım ederek bu trajedinin aşılmasına katkıda bulunacağını umuyorum" dedi.