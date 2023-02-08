AFAD, sosyal medya kısıtlamasını tanımadı; Tweet atmaya devam etti
AFAD, BTK tarafından alınan sosyal medya kısıtlama kararını tanımayarak resmi hesabından paylaşım yapmaya devam etti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı her geçen gün artıyor.
Arama kurtarma çalışmaları devam ederken; BTK Twitter ve TikTok'a erişimi engelledi.
AFAD TWEET ATMAYA DEVAM ETTİ
Erişim engelleme kararı büyük tepki çekerken; AFAD söz konusu kararı tanımadı.
AFAD'ın resmi hesabından paylaşım yapmaya devam ettiği görüldü.