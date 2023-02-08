AFAD, sosyal medya kısıtlamasını tanımadı; Tweet atmaya devam etti

AFAD, BTK tarafından alınan sosyal medya kısıtlama kararını tanımayarak resmi hesabından paylaşım yapmaya devam etti.

AFAD, sosyal medya kısıtlamasını tanımadı; Tweet atmaya devam etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı her geçen gün artıyor.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken; BTK Twitter ve TikTok'a erişimi engelledi. 

AFAD TWEET ATMAYA DEVAM ETTİ

Erişim engelleme kararı büyük tepki çekerken; AFAD söz konusu kararı tanımadı. 

AFAD'ın resmi hesabından paylaşım yapmaya devam ettiği görüldü. 

AFAD, sosyal medya kısıtlamasını tanımadı; Tweet atmaya devam etti - Resim : 1

Etiketler
Deprem
Twitter'a kısıtlama getirilmesinin ardından CHP'li vekiller BTK'da CHP'li vekiller Özkan ve Akın BTK'ya gitti
Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem
FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı
Deprem bölgesindeki kentlerde bu gece hava nasıl olacak? Deprem bölgesindeki kentlerde bu gece hava nasıl olacak?
ÇOK OKUNANLAR
10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası 10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası
Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?