Parkta Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Anamur’da Devlet Bahçeli Parkı’nda kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Özkan Çam hayatını kaybetti. 20 yaşındaki genç, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Parkta Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Mersin’in Anamur ilçesinde bir parkta silahsaldırıya uğrayan 20 yaşındaki Özkan Çam, yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Devlet Bahçeli Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, parkta bulunan Özkan Çam’a silahla ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çam kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan Çam’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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