Parkta Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Anamur ilçesinde bir parkta silahlı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki Özkan Çam, yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Devlet Bahçeli Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, parkta bulunan Özkan Çam’a silahla ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çam kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan Çam’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA